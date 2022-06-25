Мюнхен, Германия, 25 июня, 2022, 23:08 — ИА Регнум. В Мюнхене после масштабной акции протеста, состоявшееся в преддверии саммита лидеров стран «Большой семёрки» (G7), который состоится 26–28 июня в Баварии, арестованы не менее девяти человек. Об этом 25 июня сообщает местная полиция.

(сс) valakirka Полиция

Уточняется, что задержанные нанесли опасные телесные повреждения и нарушили запрет ношения масок на общественных собраниях, напали на сотрудников полиции. Демонстранты также подожгли несколько дымовых шашек.

Известно, что полицейские использовали дубинки. Несколько человек были ранены офицерами.

На акцию протеста вышли около 4 тыс. участников. Общественный порядок должны были обеспечивать 3 тыс. сотрудников экстренных служб.