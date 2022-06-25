Москва, , 22:48 — REGNUM Россия за прошедшие сутки эвакуировала из опасных районов Украины, а также из Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР), более 25 тыс. человек. Об этом 25 июня сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.

Столовая для беженцев с Украины Александр Полегенько © ИА REGNUM

«За прошедшие сутки, без участия украинской стороны, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию РФ эвакуированы 25 674 человека, в том числе 3 803 ребенка», — сказал он.

По его словам, всего в Россию с начала спецоперации были эвакуированы уже 2 101 613 человек, из которых 333 073 — дети.

Как передавало ИА REGNUM, 25 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российскими средствами ПВО за сутки перехвачена баллистическая ракета «Точка-У» в районе населенного пункта Молодежное Херсонской области.