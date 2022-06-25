На Псковщине похоронили троих солдат, погибших во время спецоперации
Псков, 25 июня, 2022, 22:46 — ИА Регнум. В Псковской области проводили в последний путь троих военнослужащих, погибших во время специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил 25 июня губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
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Свечи
При исполнении воинского долга погибли:
гвардии старший сержант Александр Бибяков;
гвардии младший сержант Андрей Усанин;
гвардии ефрейтор Артём Топалов.
t. me/MV_007_Pskov
Военнослужащий из Псковской области, погибший в ходе СВО
t. me/MV_007_Pskov
Военнослужащий из Псковской области, погибший в ходе СВО
t. me/MV_007_Pskov
Военнослужащий из Псковской области, погибший в ходе СВО
«Приношу искренние соболезнования родным и близким. Родственникам наших героев будет оказана вся необходимая помощь и поддержка, — пообещал губернатор. — Мы гордимся, благодарны и всегда будем помнить».
За время спецоперации по защите Донбасса из официальных источников стало известно о гибели 55 военнослужащих из Псковской области.