Псков, 25 июня, 2022, 22:46 — ИА Регнум. В Псковской области проводили в последний путь троих военнослужащих, погибших во время специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил 25 июня губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

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При исполнении воинского долга погибли:

гвардии старший сержант Александр Бибяков;

гвардии младший сержант Андрей Усанин;

гвардии ефрейтор Артём Топалов.

t. me/MV_007_Pskov Военнослужащий из Псковской области, погибший в ходе СВО

t. me/MV_007_Pskov Военнослужащий из Псковской области, погибший в ходе СВО

t. me/MV_007_Pskov Военнослужащий из Псковской области, погибший в ходе СВО

«Приношу искренние соболезнования родным и близким. Родственникам наших героев будет оказана вся необходимая помощь и поддержка, — пообещал губернатор. — Мы гордимся, благодарны и всегда будем помнить».

За время спецоперации по защите Донбасса из официальных источников стало известно о гибели 55 военнослужащих из Псковской области.