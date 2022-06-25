Анкара, 25 июня, 2022, 22:41 — ИА Регнум. Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном вопросы, связанные с расширением военно-политического альянса НАТО, а также вывоз зерна из черноморских портов Украины. Об этом 25 июня сообщили РИА Новости в турецком МИД.

Министерство иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу

«Чавушоглу провел сегодня (25 июня) телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, — отметили во внешнеполитическом ведомстве. — В ходе встречи были обсуждены вопросы двусторонних отношений, расширения НАТО и поставок зерна с Украины».

Напомним, что ранее замглавы российского МИД Сергей Вершинин заявил послу ЕС в Москве Маркусу Эдереру, что Запад пытается возложить на Россию ответственность за перебои в поставках зерна на мировые рынки и что в России это считают недопустимо.