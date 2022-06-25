Москва, 25 июня, 2022, 22:29 — ИА Регнум. Киевские боевики оборудовали казарму на территории дворца культуры автозавода в городе Запорожье. Об этом на брифинге 25 июня сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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«В Запорожье в здании дворца культуры автозавода (Соборный проспект) боевики вооруженных формирований Украины оборудовали казарму, на территории предприятия разместили опорный пункт, склады с вооружением, тяжелую бронетехнику и РСЗО», — сказал он.

ИА REGNUM сообщало, что лицей в городе Первомайский (Харьковская область) киевские боевики превратили в склад вооружения. При этом эвакуация жителей из близлежащих домов не проводилась.