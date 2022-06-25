Донецк, , 22:22 — REGNUM Киевские боевики готовят подрыв водохранилища в Курахово (ДНР) и обвинить в этом российскую армию. Об этом на брифинге 25 июня сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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«В результате совершения этой циничной акции в зоне возможного затопления окажутся населенные пункты Максимильяновка, Георгиевка и Марьинка, а также посевные площади и сельскохозяйственные предприятия», — сказал он.

В результате провокации могут пострадать мирные граждане. Таким образом киевский режим хочет обвинить Вооружённые силы России в причинении ущерба имуществу местного населения и уничтожении урожая.