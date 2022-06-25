Москва, , 22:20 — REGNUM Более 34,5 тыс. взрывоопасных предметов обезвредили в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР). Об этом 25 июня заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.

Российские саперы за работой Mil.ru

«Отряды разминирования ВС РФ и МЧС РФ выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской Народных Республик от взрывоопасных предметов», — сказал он.

По его словам, российские саперы, которые обнаружили и обезвредили 34 592 взрывоопасных предмета, всего проверили 3 560,6 га территории, 35 зданий, два моста и 9,64 км дорог.

Как передавало ИА REGNUM, 25 июня в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские боевики выпустили по Доломитному в ДНР 20 ракет из БМ-21 «Град».