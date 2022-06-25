Первомайский, Украина, , 22:14 — REGNUM Лицей в городе Первомайский (Харьковская область) киевские боевики превратили в склад вооружения. Об этом 25 июня заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.

ВСУ U.S. Army Europe

«В Первомайском Харьковской области в здании профессионального лицея (улица Рассветная) боевики националистических подразделений оборудовали склад вооружения и боеприпасов, в общежитии учебного заведения размещаются подразделения ВСУ, а на прилегающей территории установлена дальнобойная артиллерия», — сказал он.

По его словам, местное население не было уведомлено об этом. Эвакуация жителей из близлежащих домов не проводилась.