Донецк, 25 июня, 2022, 22:09 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь обстреляли город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 25 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S.Army ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21:30 — населенный пункт Ленинское — населенный пункт Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено восемь снарядов калибра 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 24 июня в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики обстреляли город Горловка из артиллерии.