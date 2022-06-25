Барселона, Испания, , 22:08 — REGNUM Как сообщает французский издание L’Equipe, каталонская «Барселона» готова предложить 25-летнему фланговому нападающему Усману Дембеле новый контракт, по которому футболист будет получать 18 миллионов евро в год до уплаты налогов.

Усман Дембеле Www.fcbarcelona.cat

Текущее соглашение Усмана Дембеле с «сине-гранатовыми» рассчитано до 30 июня 2022 года. После истечения срока контракта француз покинет каталонский клуб на правах свободного агента.

В прошедшем сезоне Усман Дембеле принял участие в 21-м туре испанской Примеры 2021/22, в котором отметился одним забитым мячом и тринадцатью результативными передачами. Также француз получил три желтые карточки.

Усман Дембеле выступает за «Барселону» с 25 августа 2017 года после перехода из дортмундской «Боруссии» за 140 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость француза, по оценкам портала transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.