Москва, , 22:04 — REGNUM Более 36 тыс. тонн гуманитарных грузов доставлено из России на Украину. Об этом 25 июня сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.

Гуманитарная помощь Nv86.ru

«РФ на Украину (начиная со 2 марта 2022 г.) уже доставлено 36 334,2 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения», — сказал он.

По его словам, всего проведено 1216 гуманитарных акции, в том числе за истекшие сутки пять.

Как передавало ИА REGNUM, 25 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал на брифинге, что батальон территориальной обороны ВСУ из Львова отказался ехать в Донбасс для выполнения боевых задач.