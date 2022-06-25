Москва, , 21:56 — REGNUM Опорный пункт со снайперскими точками в помещениях детсада в Константиновке в Донецкой Народной Республике (ДНР) оборудовали представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 25 июня заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.

ВСУ U.S. Army Europe

«В помещениях детского сада № 15 (ул. Славянская) (в Константиновке) подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, по периметру выставили огневые и снайперские точки», — сказал он.

Мизинцев добавил, что местное население украинскими силовиками умышленно не уведомлено о том, что подходы к учреждению заминированы.

Как передавало ИА REGNUM, 25 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге сообщил, что силы РФ и ЛНР взяли под полный контроль еще четыре населенных пункта.