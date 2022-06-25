Лион, Франция, , 21:55 — REGNUM Французский футбольный клуб «Лион» планирует выкупить 22-летнего бразильского флангового нападающего донецкого «Шахтера» Тете, который выступал за «Лион» в прошлом сезоне на правах аренды.

В прошедшем сезоне Тете принял участие в девяти турах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами, пятью результативными передачами и получил одну желтую карточку.

Тете выступает за «Шахтер» с 28 февраля 2019 года после перехода из «Гремио» за 15 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость бразильского вингера, по оценкам портала transfermarkt, составляет 22 миллиона евро.