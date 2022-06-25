Северодонецк, ЛНР, , 21:53 — REGNUM Киевские боевики, которые удерживали мирных граждан на химическом комбинате «Азот» в Северодонецке, не сообщали им о возможности эвакуации. Об этом 25 июня заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Посмотрите на эти уставшие, но счастливые лица мирных граждан! Без преувеличения можно сказать, что их освободили из украинского плена. В подвалах «Азота» эти бедолаги не знали, что российские войска предоставляют им «зелёный коридор», что всего лишь в ста метрах от территории завода они могут получить помощь, еду, медикаменты и мирную, спокойную жизнь. Как ещё можно назвать этих фашистских нелюдей, которые держали их в качестве живого щита?» — написал Кадыров в своём телеграм-канале.

По его словам, вышедшие с территории завода люди до конца не верили в своё спасение. Они с нетерпением звонят своим родным и близким, радуясь, что живы.

«Нацики, бандеровцы, шайтаны, вы и сейчас будете заявлять, что спасали 800 людей в подвалах? Что же не сообщили им, что российские бойцы объявили тишину и предоставили гуманитарный коридор? Это риторические вопросы, на которые военное командование не ответит, а придумает очередную сказку. Я вам говорил, что буду доказывать и показывать, как лжёт нацистская пропаганда. Вот почти тысяча свидетелей, которые подтвердят ложь украинских бандитов», — обратил внимание Кадыров.

Глава Чечни обратился к западным СМИ с вопросом, снимут ли они честный репортаж. Однако сам же ответил на этот вопрос отрицательно, указывая на то, что западные журналисты упорно хранят молчание о многочисленных преступлениях украинских националистов.