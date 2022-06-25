Северодонецк, ЛНР, 25 июня, 2022, 21:53 — ИА Регнум. Киевские боевики, которые удерживали мирных граждан на химическом комбинате «Азот» в Северодонецке, не сообщали им о возможности эвакуации. Об этом 25 июня заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Посмотрите на эти уставшие, но счастливые лица мирных граждан! Без преувеличения можно сказать, что их освободили из украинского плена. В подвалах «Азота» эти бедолаги не знали, что российские войска предоставляют им «зелёный коридор», что всего лишь в ста метрах от территории завода они могут получить помощь, еду, медикаменты и мирную, спокойную жизнь. Как ещё можно назвать этих фашистских нелюдей, которые держали их в качестве живого щита?» — написал Кадыров в своём телеграм-канале.

По его словам, вышедшие с территории завода люди до конца не верили в своё спасение. Они с нетерпением звонят своим родным и близким, радуясь, что живы.

«Нацики, бандеровцы, шайтаны, вы и сейчас будете заявлять, что спасали 800 людей в подвалах? Что же не сообщили им, что российские бойцы объявили тишину и предоставили гуманитарный коридор? Это риторические вопросы, на которые военное командование не ответит, а придумает очередную сказку. Я вам говорил, что буду доказывать и показывать, как лжёт нацистская пропаганда. Вот почти тысяча свидетелей, которые подтвердят ложь украинских бандитов», — обратил внимание Кадыров.

Глава Чечни обратился к западным СМИ с вопросом, снимут ли они честный репортаж. Однако сам же ответил на этот вопрос отрицательно, указывая на то, что западные журналисты упорно хранят молчание о многочисленных преступлениях украинских националистов.