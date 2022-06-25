Зинсхайм, Германия, 25 июня, 2022, 21:48 — ИА Регнум. Как сообщает издание TuttoMercatoWeb, римская «Рома» планирует подписать 26-летнего атакующего полузащитника «Хоффенхайма» и сборной Австрии Флориана Гриллича, которого профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает в 16 миллионов евро.

Achtzehn99.de Игроки «Хоффенхайм»

За «Хоффенхайм» Гриллич выступает с 1 июля 2017 года после перехода из бременского «Вердера» на правах свободного агента. Текущее соглашение австрийца с клубом из Зинсхайма рассчитано до 30 июня 2022 года.

В прошедшем сезоне Флориан Гриллич принял участие в восемнадцати турах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил семь желтых карточек.