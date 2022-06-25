Санкт-Петербург, , 21:42 — REGNUM В Санкт-Петербурге завершились переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом 25 июня сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул Первого».

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Встреча (лидеров РФ и Белоруссии) завершилась, — говорится в сообщении. — Борт номер один вылетает домой».

Как передавало ИА REGNUM, 25 июня президент России Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что все вопросы по Союзному государству России и Белоруссии практически согласованы.