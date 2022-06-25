25 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили сюжет бельгийского телеканала, который показал, что бельгийские граждане стали часто сталкиваться со случаями пьянства и проявлением неуважения со стороны украинских беженцев.

Светлана Рыбина, , 22:17 — REGNUM Сюжет бельгийского телеканала RTBF, согласно которому граждане Бельгии стали часто сталкиваться со случаями пьянства и проявлением неуважения со стороны украинских беженцев, стал поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 25 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Терпите, скоро этого чуда будет ещё больше», — предрекает Дима А.

Многие пользователи не были удивлены, что беженцы с Украины, почуявшие запах свободы и вседозволенности, начали вести разгульный образ жизни.

«И ведь это только начало. Скоро вся Европа взвоет от наплыва украинских беженцев», — предупреждает Светлана С.

Некоторые комментаторы отмечают, что раз власти Бельгии позволяют украинским беженцам насаждать свои устои, значит, вскоре вся Европа станет одной большой Украиной.

«Получается, что не Украина становится «цэ Европой», а наоборот, Европа постепенно превращается в «цэ Украину» с наплывом беженцев с незалежной», — отметил Раджаб Д.

Часть людей не понимает, каким образом на бельгийском цивилизованном и самом толерантном телевидении может быть показан сюжет, где украинцев выставляют в крайне неприглядном свете.

«Ну так дело не пойдёт. Где ваша толерантность, бельгийцы? Украинцы хорошие! Вы же сами говорили!» — напоминает Наталия С.

Ряд пользователей указывает на то, что украинцы, какие они сейчас есть, — это результат трудов самих европейцев, которые год за годом уничтожали на Украине нормальную цивилизованную жизнь.

«А что же они думали? Что просто примут беженцев без последствий? А они не подумали о том, из какой страны прут стадами эти беженцы? Они хотя бы вопрос этот изучили — посмотрели, во что украинская нация превратилась за годы бандеризации и раскультуривания», — пишет Алёнка Г.

Трансформация Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ну кого навоспитывали, того и принимайте. Ваш кандидат в стрингах и латексе. Сами спровоцировали майдан в 2014 году, сами уничтожили культуру, сами породили нацистов. Какой ещё, по вашему мнению, должен был приехать к вам народ? Хорошо, что только бухают и хулиганят пока, могут ведь и на граждан нападать, воровать, насиловать», — указывает Галина М.

Нашлись и те, кто уверены, что со временем проблемы с украинцами будут мучить европейцев всё чаще и чаще.

«Ну я считаю, что правильно всё украинцы делают. Европа породила в них фашизм, наобещала им с три короба, натравливала их на россиян, клялась в дружбе, обещала помочь. Вот сейчас за что боролась Европа, на то и напоролась. Обнимайтесь!» — пишет Кристина В.

«Ничего удивительного. Европа ещё с невоспитанными беженцами-украинцами долго будет мучаться. Видимо, в Киеве и культуру не воспитывали, сейчас ещё и русских классиков отменяют. Жутко представить, что это за народ такой будет спустя пару поколений», — написал Фёдор И.

«Скоро вы, европейцы, увидите, что бандеровцы прячут под их улыбчивыми лицами. Предадут и даже не вспомнят все добро, что вы для них делали. Поверьте российскому опыту», — пишет Лазарь Т.

Напомним, 25 июня бельгийский телеканал RTBF опубликовал материал, в котором утверждается, что граждане Бельгии стали часто сталкиваться со случаями пьянства и проявлением неуважения со стороны украинских беженцев.