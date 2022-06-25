Донецк, , 21:32 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 25 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20:30 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено восемь снарядов калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 25 июня в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики выпустили по Пантелеймоновке в ДНР семь снарядов калибра 152 мм.