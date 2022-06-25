ВСУ выпустили по Пантелеймоновке в ДНР еще восемь снарядов калибра 152 мм
Донецк, 25 июня, 2022, 21:32 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 25 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Александр Горбаруков ИА REGNUM
ВСУ
«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20:30 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено восемь снарядов калибра 152 мм», — говорится в сообщении.
О жертвах и пострадавших не сообщается.
Как передавало ИА REGNUM, 25 июня в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики выпустили по Пантелеймоновке в ДНР семь снарядов калибра 152 мм.