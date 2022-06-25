Милан, Италия, 25 июня, 2022, 21:27 — ИА Регнум. 27-летний центральный защитник сборной Италии и капитан «Милана» Алессио Романьоли отказался переходить в римский «Лацио». Об этом 25 июня сообщило издание Football Italia.

(сс) Maarten Van Damme ФК Милан

По информации источника, в подписании Алессио Романьоли также заинтересован «Фулхэм». На данный момент трансферная стоимость 27-летнего защитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 17 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Алессио Романьоли принял участие в девятнадцати турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Сассуоло». Также защитник получил четыре желтые и одну красную карточки.

За «Милан» Романьоли выступает с 11 августа 2015 года после перехода из римской «Ромы» за 25 миллионов евро. Текущее соглашение итальянца с «россонери» рассчитано до 30 июня 2022 года.