Донецк, , 21:26 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь обстреляли населенный пункт Доломитное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 25 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20:10 — населенный пункт Дылеевка — населенный пункт Доломитное: выпущено 20 ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 25 июня в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики выпустили по Доломитному четыре снаряда калибра 122 мм.