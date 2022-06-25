Уфа, 25 июня, 2022, 21:18 — ИА Регнум. 22-летний колумбийский центральный нападающий «Пролетера» Дилан Ортис стал игроком башкирской «Уфы». Об этом 25 июня сообщила пресс-служба российского клуба.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Уфа»

В прошедшем сезоне Дилан Ортис, выступая за «Уфу» на правах аренды, принял участие в тринадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами. По итогам двухматчевого противостояния с «Оренбургом» «Уфа» вылетела в Футбольную Национальную Лигу.

На данный момент трансферная стоимость Дилана Ортиса, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 300 тысяч евро.