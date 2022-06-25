Киев, , 21:15 — REGNUM Вооружённые силы Украины столкнулись со сложностями в Донбассе из-за отсутствия навыков использования западной военной техникой. Об этом 25 июня пишет издание The Economic Times.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Оружие в изобилии поставляется Киеву, но ВСУ становится все труднее применять продвинутые образцы. <…> В украинской армии ограниченное количество военнослужащих, обладающих достаточной квалификацией для обращения с ним», — следует из публикации.

Авторы статьи указывают, что из-за нехватки обученных кадров часть техники либо уничтожается, либо захватывается российскими войсками. В частности, Киев теряет большое количество американских 155-мм буксируемых гаубиц М777.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что западные СМИ не доносят информацию о том, какие риски создают для России поставки на Украину дальнобойных вооружений.

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