Берн, , 21:07 — REGNUM Швейцария намерена оказывать консульские услуги Украине и России. О том, что на этот счёт ведутся дискуссии с Москвой, 25 июня сообщил президент Швейцарии Иньяцио Кассис.

Флаг Швейцарии

«Швейцария предложила свои добрые услуги как Украине, так и России. На данный момент Украина просит нас оказать поддержку, в частности консульскую, своим гражданам в России. Мы сейчас проводим дискуссии с Россией, так как необходимо, чтобы три вовлеченные стороны дали согласие», — цитирует Кассиса издание Liberte.

По мнению Кассиса, подобное предложение со стороны Швейцарии лишь укрепляет доверие к стране.