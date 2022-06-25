Марсель, Франция, , 21:07 — REGNUM 32-летний нидерландский центральный полузащитник «Марсели» Кевин Стротман не входит в планы французского клуба на следующий сезон. Об этом 25 июня сообщил журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, в подписании Стротмана заинтересована «Верона», однако стороны еще далеки до заключения сделки.

В прошедшем сезоне Кевин Стротман, выступая за «Кальяри» на правах аренды, принял участие в десяти матчах итальянской Серии А 2021/22, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил четыре желтые карточки. Суммарно на поле нидерландский полузащитник провел 642 минуты.

Кевин Стротман выступает за «Марсель» с 28 августа 2018 года после перехода из римской «Ромы» за 25 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость 32-летнего нидерландского полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 1,5 миллиона евро.