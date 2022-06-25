В ДНР за сутки уничтожили «Град», «Фурию» и две бронемашины ВСУ
Донецк, 25 июня, 2022, 21:03 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки уничтожили несколько единиц военной техники вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 25 июня сообщает Народная милиция ДНР.
«За текущие сутки совместными действиями военнослужащих ДНР и Вооруженных сил РФ уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна установка РСЗО БМ-21 «Град», один БЛА «Фурия», два бронированных автомобиля», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в районах населенных пунктов Авдеевка и Новгородское были подавлены две огневые точки ВСУ.
Как передавало ИА REGNUM, 25 июня в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что ВСУ обстреляли населенный пункт Доломитное.