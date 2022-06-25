Донецк, 25 июня, 2022, 21:03 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки уничтожили несколько единиц военной техники вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 25 июня сообщает Народная милиция ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«За текущие сутки совместными действиями военнослужащих ДНР и Вооруженных сил РФ уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна установка РСЗО БМ-21 «Град», один БЛА «Фурия», два бронированных автомобиля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в районах населенных пунктов Авдеевка и Новгородское были подавлены две огневые точки ВСУ.

Как передавало ИА REGNUM, 25 июня в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что ВСУ обстреляли населенный пункт Доломитное.