Лондон, 25 июня, 2022, 21:00 — ИА Регнум. Лондонский «Вест Хэм Юнайтед» принял решение выкупить 29-летнего голкипера «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Альфонса Ареоля, выступавшего в прошедшем сезоне за «молотобойцев» на правах аренды. Об этом 25 июня сообщил журналист Фабрицио Романо.

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В прошедшем сезоне Альфонс Ареоля принял участие в семнадцати матчах за «Вест Хэм Юнайтед» во всех турнирах, в которых пропустил пятнадцать мячей. Восемь раз голкиперу удалось сохранить ворота в неприкосновенности.

Ранее Альфонс Ареоля также выступал за «Ланс», «Бастию», «Вильярреал», мадридский «Реал» и «Фулхэм» на правах аренды. На данный момент трансферная стоимость французского голкипера, по оценкам портала transfermarkt, составляет 8 миллионов евро.