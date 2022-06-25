Брюгге, Бельгия, , 20:52 — REGNUM Как сообщает журналист Фабрицио Романо, 21-летний атакующий полузащитник «Брюгге» и сборной Бельгии по футболу Шарль де Кетеларе заменит бразильского нападающего Рафинью с «Лидс Юнайтед».

По информации источника, на Шарля де Кетеларе также претендует итальянский футбольный «Милан». Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает бельгийского полузащитника в 30 миллионов евро.

В прошедшем сезоне бельгийской Про-Лиги 2021/22 Шарль де Кетеларе принял участие в 39-ти турах регулярного чемпионата, в которых отметился четырнадцатью забитыми мячами и восемью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что «Лидс Юнайтед» готов отпустить Рафинью за 65 миллионов фунтов.