Астрахань, , 20:53 — REGNUM Три жилых дома горят в Кировском районе Астрахани, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Астраханской области.

Пожар МЧС РФ

«25.06.2022 в 19 час. 59 мин. (18 час. 59 мин. мск.) в оперативную дежурную смену Главного управления поступило сообщение о загорании трех жилых домов в Кировском районе г. Астрахань по ул. Красная Набережная 131. Пожарно-спасательные подразделения реагируют по повышенному рангу пожара. На месте от МЧС работают 15 единиц техники и 41 человек личного состава. Информация уточняется», — говорится в сообщении.

ГУ МЧС еще раз напомнило жителям Астраханской области о необходимости соблюдать меры пожарной безопасности.