Вашингтон, , 20:47 — REGNUM В США заявили, что Россия якобы использует энергоносители в качестве оружия. Об этом журналистам сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает 25 июня РИА Новости.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, газ, поставки в Европу которого сократились, Россия использует в качестве оружия.

«Я не думаю, что мы принимаем на веру какие-либо российские заявления в отношении того, что происходит», — сказал Кирби.

ИА REGNUM сообщало, что поставки газа из России по «Северному потоку» сократились из-за санкций Запада, в частности — Канады, где оказались заблокированными важные агрегаты, без которых газопровод работать в полную силу не может.