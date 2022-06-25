Вашингтон, 25 июня, 2022, 20:47 — ИА Регнум. В США заявили, что Россия якобы использует энергоносители в качестве оружия. Об этом журналистам сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает 25 июня РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

По его словам, газ, поставки в Европу которого сократились, Россия использует в качестве оружия.

«Я не думаю, что мы принимаем на веру какие-либо российские заявления в отношении того, что происходит», — сказал Кирби.

ИА REGNUM сообщало, что поставки газа из России по «Северному потоку» сократились из-за санкций Запада, в частности — Канады, где оказались заблокированными важные агрегаты, без которых газопровод работать в полную силу не может.