Лос-Анджелес, США, , 20:43 — REGNUM 32-летний нападающий мадридского «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл продолжит карьеру в МЛС. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, футболист подписал однолетнее соглашение с «Лос-Анджелес Гэлакси».

Гарет Бэйл Steindy

Контракт Гарета Бэйла с «Лос-Анджелес Гэлакси» будет рассчитано до июня 2023 года. Футболист отклонил предложения «Кардифф Сити» и «Хетафе» и присоединится к американскому клубу на правах свободного агента.

В прошедшем сезоне испанской Примеры 2021/22 Гарет Бэйл принял участие в пяти турах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом. В составе сборной Уэльса на счету нападающего 8 (5+3) очков по системе гол+пас в семи турах отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.