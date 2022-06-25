Берлин, 25 июня, 2022, 20:46 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц выразил соболезнования семьям погибших в результате нападения на посетителей бара в Осло, в результате чего два человека погибли и двадцать один человек получил ранения различной степени тяжести.

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«Я глубоко опечален смертельным нападением на квир-сообщество в Осло. Мои мысли с семьями погибших», — написал Шольц в своём профиле в Twitter.

Он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Напомним, ранее в пресс-службе городской полиции сообщили, что в центре норвежской столицы Осло произошла стрельба в ночном клубе.