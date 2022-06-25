Донецк, 25 июня, 2022, 20:42 — ИА Регнум. Населенный пункт Доломитное в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 25 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19:35 — населенный пункт Николаевка — населенный пункт Доломитное: выпущено четыре снаряда калибра 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 25 июня в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики обстреляли населенный пункт Гольмовский в ДНР.