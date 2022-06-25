Санкт-Петербург, , 20:39 — REGNUM Сегодня, 25 июня, в Санкт-Петербурге на стадионе «Смена» футбольный клуб «Зенит» в матче второго тура Кубка PARI Премьер встретится с «Сочи». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Сочи»: Денис Адамов, Родриго, Ваня Дркушич, Сергей Терехов, Кирилл Заика, Викториен Ангбан, Никита Бурмистров, Амир Батырев, Кирилл Ушатов, Даниил Мартовой, Владислав Сарвели.

«Зенит»: Даниил Одоевский, Дуглас Сантос, Дмитрий Чистяков, Арсен Адамов, Данил Круговой, Алексей Сутормин, Далер Кузяев, Клаудиньо, Андрей Мостовой, Малком, Иван Сергеев.

В последний раз «Сочи» и «Зенит» играли между собой 3 апреля 2022 года в матче 23-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22. Тот матч завершился со счетом 0:0.