Монако, , 20:34 — REGNUM Футбольный клуб «Монако» завершил трансфер 27-летнего флангового нападающего «Ливерпуля» и сборной Японии Такуми Минамино. Об этом 25 июня сообщил журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

По информации источника, «мерсисайдцы» получат от «монегасков» 156 миллионов евро за трансфер нападающего. Еще 3 миллиона евро предусмотрено в качестве бонусов.

В прошедшем сезоне Такуми Минамино принял участие в тринадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами в ворота «Саутгемптона» и «Норвич Сити».

За «Ливерпуль» Такуми Минамино выступал с 1 января 2020 года после перехода из австрийского клуба «Ред Булл Зальцбург» за 8,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость японского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 12 миллионов евро.