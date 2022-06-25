Москва, 25 июня, 2022, 20:31 — ИА Регнум. Силы Российской Федерации и Луганской Народной Республики (ЛНР) взяли под полный контроль еще четыре населенных пункта. Об этом 25 июня сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Военные

«Подразделениями Народной милиции ЛНР при поддержке российских войск… полностью освобождены города Северодонецк и Боровское, населенные пункты Вороново и Сиротино», — заявил он.

Таким образом, отметил он, была сорвана попытка украинской стороны превратить завод «Азот» в очаг сопротивления.

Как передавало ИА REGNUM, 25 июня глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что с территории завода «Азот» в Северодонецк освобождено 800 мирных жителей.