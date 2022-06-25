Марсель, Франция, , 20:30 — REGNUM Французская «Марсель» пока не начинала переговоров с «Ред Булл Лейпцигом» о трансфере 21-летнего атакующего полузащитника «Ред Булл Лейпцига» и сборной Венгрии Доминика Шобослаи. Об этом 25 июня сообщил журналист Фабрицио Романо.

При этом сообщается, что «Марсель» рассматривает Шобослаи в качестве главной цели на летнее трансферное окно.

В прошедшем сезоне Доминик Шобослаи принял участие в 31-м туре немецкой Бундеслиги 2021/22, в котором отметился шестью забитыми мячами и восемью результативными передачами.

Шобослаи выступает за «Ред Булл Лейпциг» с 1 января 2021 года после перехода из «Ред Булл Зальцбурга» за 22 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость 21-летнего футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 28 миллионов евро.