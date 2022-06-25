Манчестер, Великобритания, , 20:27 — REGNUM Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, «Манчестер Сити» принял предложение лондонского «Арсенала» о трансфере 25-летнего нападающего сборной Бразилии Габриэля Жезуса. «Горожан» устроила сумма в размере 45 млн фунтов.

Габриэл Жезус Football.ua

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Габриэль Жезус принял участие в 28-ми матчах регулярного чемпионата, в которых отметился восемью забитыми мячами и восемью результативными передачами. Также бразилец получил одну желтую карточку.

За «Манчестер Сити» Габриэль Жезус выступает с 1 января 2017 года после перехода из бразильского клуба «Палмейрас» за 32 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 50 миллионов евро.