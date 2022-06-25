Москва, 25 июня, 2022, 20:34 — ИА Регнум. На территории Европы хранится 200 тактических ядерных боезапасов — в шести странах-членах военно-политического альянса НАТО. Об этом 25 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

WikiImages Ядерное оружие

По его словам, 257 самолетов подготовлены для их возможного применения.

Как передавало ИА REGNUM, 25 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Константиновский дворец в Санкт-Петербурге.