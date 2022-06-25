Новосибирск, 25 июня, 2022, 20:25 — ИА Регнум. В Новосибирской области индивидуальные предприниматели и юридические лица теперь могут подать заявление на регистрацию аттракционов дистанционно, в онлайн-режиме. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве цифрового развития и связи региона.

(сс) Daria Kopylova Аттракционы

«Новый электронный сервис внедрёнсовместно с инспекцией гостехнадзора Новосибирской области, — уточнили в министерстве. — При подаче заявления пользователь может выбрать дату и время для визита в инспекцию, чтобы предоставить оригиналы документов».

По официальным данным, в Новосибирской области сейчас зарегистрировано 179 аттракционов.