Санкт-Петербург, 25 июня, 2022, 20:20 — ИА Регнум. Москве и Минску необходимо объединить усилия для организации поставок удобрений традиционным партнёрам. Об этом на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко 25 июня сообщил президент России Владимир Путин.

President.gov.by Флаги России и Белоруссии

«Ну, а что касается удобрений, то здесь нужно, конечно, объединить усилия для того, чтобы помочь нашим традиционным партнерам. <…> Производство по некоторым у нас 15, а в торговле — 25 процентов», — сказал Путин.

ИА REGNUM сообщало, что Россия может увеличить поставки минеральных удобрений на мировые рынки. Для этого необходимо уточнить все детали, связанные с логистикой.