Кемерово, 25 июня, 2022, 20:16 — ИА Регнум. В Мариинском муниципальном округе Кемеровской области простились с участником Великой Отечественной войны Николаем Юриным. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве образования региона.

образование42. рф Траурный митинг, посвященный прощанию с Николаем Юриным

«Останки красноармейца были найдены томским поисковым отрядом «Прометей» 5 мая 2022 года, — уточнили в минобре. — Личность бойца установлена по номеру медали «За боевые заслуги», которой он был награждён в декабре 1942 года».

В траурном митинге участвовали родственники бойца.

По официальным данным, Николай Иванович Юрин родился в 1906 в Мариинске. Работал директором Дома инвалидов. Был призван на фронт. Воевал в составе 370-й стрелковой дивизии. По документам Центрального архива Министерства обороны России, убит 15 февраля 1943 года в бою за деревню Симоново Полавского (Парфинского) района Новгородской области.