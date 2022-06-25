Санкт-Петербург, 25 июня, 2022, 20:09 — ИА Регнум. Россия может увеличить поставки минеральных удобрений на мировые рынки. Об этом в ходе переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко 25 июня заявил президент России Владимир Путин.

Александр Погожев ИА REGNUM Загрузка минеральных удобрений в бункер

«Что касается экономических вопросов, то все-таки предложил бы вернуться к той теме, которая сейчас является наиболее актуальной: продовольствия теме и теме поставок удобрений на мировые рынки. Мы находимся в тесном контакте с соответствующими профильными учреждениями ООН», — отметил Путин.

Российский лидер уточнил, что «многие наши партнеры просят об увеличении поставок», в связи с чем «надо проговорить все детали, связанные с логистикой».

ИА REGNUM сообщало, что переговоры глав России и Белоруссии проходят в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге сегодня, 25 июня.

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