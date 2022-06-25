Новосибирск, 25 июня, 2022, 20:08 — ИА Регнум. В Новосибирской области организована проверка по факту происшествия на Западно-Сибирской железной дороге. Об этом ИА REGNUM сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Сход вагонов

«24 июня около 17:00 (время местное) в Каргатском районе Новосибирской области на участке между станциями Убинская — Каргат Западно-Сибирской железной дороги произошёл сход двух порожних железнодорожных платформ, следовавших в составе грузового поезда, без их опрокидывания», — рассказали в ведомстве.

Причины произошедшего устанавливаются. Отмечается, что никто не пострадал.