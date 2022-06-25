Луганск, , 19:58 — REGNUM Промышленную зону завода «Азот» в Северодонецке взяли под контроль силы Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) и Вооруженных сил России. Об этом сообщил 25 июня официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в Telegram-канале.

Донбасский ополченец Mstyslav Chernov

«Промзона предприятия «Азот»… перешла под полный контроль Народной милиции Луганской Народной Республики и союзных сил Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 25 июня глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что над промышленной зоной и аэропортом в Северодонецке ЛНР удалось установить контроль.