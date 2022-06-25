Луганск, 25 июня, 2022, 19:58 — ИА Регнум. Промышленную зону завода «Азот» в Северодонецке взяли под контроль силы Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) и Вооруженных сил России. Об этом сообщил 25 июня официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в Telegram-канале.

Mstyslav Chernov Донбасский ополченец

«Промзона предприятия «Азот»… перешла под полный контроль Народной милиции Луганской Народной Республики и союзных сил Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 25 июня глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что над промышленной зоной и аэропортом в Северодонецке ЛНР удалось установить контроль.