Санкт-Петербург, 25 июня, 2022, 19:53 — ИА Регнум. В ближайшие месяцы Россия передаст Минску комплексы «Искандер-М», которые могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты. Об этом глава российского государства Владимир Путин сообщил на переговорах с белорусским коллегой Александром Лукашенко 25 июня.

mil.ru Ракетный комплекс «Искандер-М»

«Как мы с вами и договаривались, вы ставили вопрос об этом, решение у нас принято. Мы в течение ближайших месяцев передадим Белоруссии ракетно-тактические комплексы «Искандер-М», которые, как известно, могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и ядерном исполнении», — цитирует Путина ТАСС.

Стороны договорились поручить министерствам обороны и начальникам генеральных штабов РФ и Белоруссии проработать все детали, связанные с этим вопросом.

Лукашенко обратил внимание президента России на тренировочные полёты самолётов НАТО, которые могут нести ядерное оружие, у границ Белоруссии, и попросил помочь адекватно отреагировать на них.

Президент России отметил, что на вооружении белорусской армии находится достаточно большая группировка самолетов Су-25. Воздушные суда можно было бы модернизировать на авиационных заводах в России.