Новокузнецк, Кемеровская область, , 19:52 — REGNUM Прокуратура провела проверку состояния «поющего» фонтана в Новокузнецке. Она показала, что фонтан находится в ненадлежащем состоянии, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

Фонтан Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Прокуратурой на основании публикации в интернете «Девочка провалилась в дыру в новокузнецком фонтане» проведена проверка. Установлено, что в опубликованной статье идёт речь о «поющем» фонтане в сквере имени Н. С. Ермакова, — уточнили в ведомстве. — Проверка показала, что фонтан находится в ненадлежащем состоянии и создает угрозу причинения вреда здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних».

По данным ведомства, была сломана часть решётки фонтана, через которую подаются струи воды. Руководителю управления дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства города, а также подрядчику, осуществляющему содержание и ремонт фонтана, внесены представления. Отмечается, что нарушения уже устранены.